Putin ve Biden’in Cenevre’deki buluşma yeri dikenli tellerle çevrildi

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Rusya-ABD Zirvesi’nin Cenevre’deki Parc de La Grange villasında düzenleneceğini bildirdi.

Parkta ve villada, pazartesi gününden itibaren bayındırlık ve güvenlik çalışmaları yürütülüyor. Dört gündür parkın çevresine demir çitler kurma çalışmaları yapılırken bugün dikenli teller eklendi. Parkın içinde tüm giriş çıkışlar polis tarafından korunuyor. Park çevresinde araba park etmek yasakken bırakılan araçlar tahliye ediliyor.

Sahilde, medya için geçici çadır yapımı devam ederken Parc de La Grange’dan biraz ötedeki ünlü Cenevre çeşmesinin bulunduğu bölgeye askerler konuşlandırılmaya başladı. Sahilin, Parc des Eaux-Vives ve Parc de La Grange’dan başlayan ve Pont du Mont-Blanc köprüsüne kadar olan kısmı ile kıyı suları, zirve boyunca güvenlik bölgesi ilan edildi. Buradaki yollar, 16 Haziran sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılacak. Pont du Mont-Blanc köprüsündeki planlı onarım çalışmaları da askıya alınacak.

Zirve gününde olası trafik sorunlarını öngören Cenevre Belediyesi, şirketlere 16 Haziran’da personelini uzaktan çalıştırmayı tavsiye etti.