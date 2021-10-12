Putin ve Paşinyan’dan ‘Dağlık Karabağ’ görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede Dağlık Karabağ konusunun ele alındığı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede Dağlık Karabağ konusunun ele alındığı aktarıldı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Putin, Paşinyan ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek, “Sizinle sürekli olarak telefon üzerinden iletişim halindeyiz. Yüz yüze görüşmek istenilen sonuca ulaşmak için daha verimli olacak. Gayrıresmi bir yemek yiyerek güncel konuları ele alacağız. Yakında Bağımsız Devletler Topluluğu Liderler Zirvesi yapılacağı için eş güdüm halinde olmamız gerekiyor. Bugün esas meselemiz halihazırda ve uzun vadede bölgedeki durumun çözülmesi de dahil iş birliğimiz ile ilgili ana konular” dedi.

DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

Putin’in sözlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Paşinyan ise, Putin ile bu yıl 4’ncü kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu kadar sık görüşme ilişkilerimizin dinamik olduğunu, karşılıklı anlayışımızı, stratejik müttefiklik ortaklığımızın önemini gösteriyor. Elbette şu anda bölgemizde genel olarak dinamik bir süreç ilerliyor. Müttefiklerin sürekli görüşmesi ve sizin de dediğiniz gibi karşılıklı eş güdüm halinde olması çok önemli. Ne yazık ki, bölgemizde henüz durumun tam olarak istikrara kavuşmasından söz edemeyiz. Sizin de belirttiğiniz gibi Dağlık Karabağ sorunu çözülmemiş durumda ve Rusya’nın anlaşmazlığın çözümünde ve genel olarak bölgemizde güvenliğin sağlanmasında kilit bir rol oynadığı ve AGİT Minsk Grubu’nun eşbaşkanı olduğu ortadadır” ifadelerini kullandı. (İHA)

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