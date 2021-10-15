Putin’i kızdıran anime kahramanı vekil Afrika’ya sürgün edildi

Rusya’da Devlet Başkanı Putin’in partisi Birleşik Rusya milletvekili Natalya Poklonskaya, muhalif çıkışları sonrası Afrika ülkesi Cape Verde’ye büyükelçi olarak atandı. Poklonskaya için alınan karar sürgün olarak nitelendi.

Sozcu.com.tr

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, partisi Birleşik Rusya milletvekillerinden Natalya Poklonskaya ile ilgili kritik bir karar aldı.

2018’de Putin’in partisinin emeklilikle tasarısına karşı çıkan tek isim olan 41 yaşındaki Poklonskaya, Birleşik Rusya içinde büyük rahatsızlık yaratmıştı. Putin’e karşı çıkmasıyla adını duyuran Poklonskaya, Afrika ülkesi Cape Verde’ye büyükelçi olarak atandı.

2016’DA PARLAMENTOYA GİRDİ



The Times’ın haberinde Poklonskaya’yla ilgili alınan bu karar sürgün olarak nitelendi. Rusya’nın Kırım’ı ilhakından önce başsavcı olarak görev yapan Poklonskaya, Japonya’da anime karakterlerine de ilham olmuştu.

Rusya’da 2016 seçimleriyle birlikte parlamentoya giren Poklonskaya, kızının anime kahramanı olduğu için büyük heyecan duyduğunu söyleyerek, “Çok meşgul olduğum için çizimlere çok dikkat veremedim” dedi.

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