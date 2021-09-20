Putin’in partisi oy kaybetti ama seçimi kazandı

Rusya dün kritik bir seçimi tamamladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birlik Partisi, seçimlerden zaferle ayrıldı. Fakat partinin geçen seçime göre oy kaybı yaşaması gündem oldu.

Son dönemde muhalifler üzerindeki baskıyı artıran Vladimir Putin, dün gerçekleşen oy verme süreci sonunda zaferini ilan etti.

Merkez Seçim Komisyonu, oyların yüzde 64’ünün sayıldığını ve Putin’in Birlik Partisi’nin oyların yüzde 48’ini aldığını duyurdu. Birlik Partisi’nin en yakın rakibi olan Komünist Parti’nin oyları ise yüzde 21 seviyelerinde kaldı.

Uzmanlar, Putin’in performansının düştüğünün altını çizerken 2016 yılında gerçekleşen seçimlerde partinin yüzde 54’ün üzerinde oy aldığını hatırlattı. Yaşam standartlarının düşmesi, muhalefet lideri Alexei Navalny’nin Rusya’da yolsuzlukları ifşa eden açıklamaları ile birlikte Putin’e destek azalmıştı.

1999’DEN BERİ ÜLKEYİ YÖNETİYOR

1999 yılından beri başbakan ya da devlet başkanı olarak ülkeyi yöneten Putin, bu zafer ile birlikte yerini sağlamlaştırdı. 68 yaşındaki Putin’in bugün 2024 seçimlerine aday olup olmayacağına dair bir açıklama yapması bekleniyor.

Gelen ilk sonuçlara göre Komünist Parti ikinci olurken ulusalcı LDPR partisi oyların yüzde 8’ini aldı ve Adil Rusya Partisi ise yüzde 7’de kaldı. Putin’in partisini destekleyen bu üç partinin yanı sıra yakın zamanda kurulan “Yeni İnsan” partisi ise yüzde 6 oy alarak parlamentoya girdi.

Bu sonuçlara göre Birlik Partisi, Duma’daki 450 sandalyenin yaklaşık dörtte üçünü aldı.

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