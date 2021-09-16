Putin’in son durumuyla ilgili açıklama: Birkaç gün daha karantinada kalacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresindeki birçok kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucu birkaç gün daha karantinada kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Kremlin Sarayı’nda çalışan bir personelde (Covid-19) tespit edildiğini belirterek, kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Son açıklamasının ardından bugün Putin, karantinada kalmaya devam edeceğini duyurdu. Başkan Putin, çevrimiçi olarak katıldığı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı açıklamada, yakın çevresindeki birçok kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucunda birkaç gün daha kendini karantinaya almaya devam edeceğini kaydetti.

‘ÇOK PİŞMANIM’



Açıklamasında, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye ziyaretini iptal etmek zorunda kalmasından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Putin, “Biliyorsunuz ki Duşanbe ziyaretimi maalesef son anda iptal etmek zorunda kaldım. Bundan çok pişmanım, fakat bunun nedeni Covid-19 vakalarının sadece 1 veya 2 kişide değil, en yakın çevremde birkaç düzine kişide tespit edilmiş olması. Şimdi birkaç gün kendimi karantinaya almam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov dün yaptığı basın açıklamasında, Putin’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini ifade etmişti. Peskov, doktorlar tarafından Putin’e gerekli testlerin yapıldığını ve çevresinde çalışan kişilerin ise en aza indirildiğini de belirtmişti.

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