QNB Finansbank, “Yenilenen Küresel İş birliği için CEO Bildirisi”ni imzaladı

İSTANBUL (AA) – QNB Finansbank, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 75. yılı anısına UN Global Compact tarafından hazırlanan ‘Yenilenen Küresel İş birliği için CEO Bildirisi’ni imzaladı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka "Yenilenen Küresel İş birliği için CEO Bildirisi"ni (Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation) imzaladı. Birleşmiş Milletlerin 75. yıl dönümü anısına UN Global Compact tarafından hazırlanan bildiri ile QNB Finansbank, Aralık 2019’da imzaladığı, dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik girişimi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne olan bağlılığını da bir kez daha gösterdi.



100'den fazla ülkeden binden fazla CEO’nun imzaladığı bildiri, Birleşmiş Milletler 75. yıl anma törenleri kapsamında 21 Eylül 2020’de düzenlenen BM Özel Sektör Forumu'nda açıklandı. Bildirgede, "İş insanları olarak biz, barış, adalet ve güçlü kurumların, kuruluşlarımızın uzun vadeli devamlılığı için yararlı olduğunu ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesinin ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının başarının temelini oluşturduğunun farkındayız. Daha iyi bir dünya için birlikteyiz," mesajı verilirken bildiriyi imzalayan CEO’lar Birleşmiş Milletlere ve kapsayıcı çok taraflılığa desteklerini de beyan etti.



160'ı aşkın ülkede 11 bin şirket ve 3 binden fazla şirket dışı üyesiyle dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini desteklerken dünya çapındaki şirketlerin stratejileri ile operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlkeye uyumlu hale getirmeleri için de iş dünyasına öncülük ediyor.