Quad ittifakından Myanmar'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi çağrısı

TOKYO (AA) – Çin'e karşı oluşturulan Quad ittifakı dışişleri bakanları, ordunun 1 Şubat’ta ülke yönetimine el koyduğu Myanmar’da demokrasinin ivedilikle yeniden tesis edilmesi gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar çevrim içi toplantı yaptı.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Bakan Motegi, "Bölgesel ve küresel konular ile 'serbest ve açık Hint-Pasifik' konularında iş birliğine yönelik samimi görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Çevrim içi görüşmeye ilişkin Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Quad ittifakı, ordunun 1 Şubat’ta ülke yönetimine el koyduğu Myanmar’da demokrasinin yeniden tesis edilmesi gereği üzerinde mutabakata vardı.

İttifak ülkeleri olarak Çin’in Hint-Pasifik’teki statükoyu tek taraflı ve zorla değiştirme girişimlerine karşı çıkılmasını kararlaştıran bakanlar, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için daha yakın iş birliğinin altını çizdi.

Öte yandan dört bakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliğiyle mücadele, insani yardım, siber güvenlik, eğitim dahil birçok alanda iş birliğinin güçlendirilmesi konularını görüştü.

– Diyalog forumundan ittifaka

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişini kapsıyor.

– Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltı süresi iki kez uzatılan Suu Çii, 1 Mart'taki mahkeme duruşmasına kadar gözaltında tutulacak.