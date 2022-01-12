Quebec’de Covid aşısı olmayanlar vergi ödeyecek

Kanada’da Covid-19 sonucu en fazla ölümün görüldüğü eyalet olan Quebec’de aşı olmayanlara yönelik önemli bir adım atıldı.

Sozcu.com.tr

Kanada’nın Quebec eyaletinde Covid-19 aşısı olmayanlar bundan böyle sağlık vergisi ödeyecek.

Quebec Başbakanı Francois Legault, düzenlediği basın toplantısında kararı duyurarak vergi miktarını henüz belirlemediklerini ancak yüksek bir meblağ olacağını söyledi.

Legault, “Quebec’de nüfusun yaklaşık yüzde 10’u henüz aşı yaptırmadı. Bu kesim, eyalette kalan herkes için mali yük oluşturuyor. Bu önlemin yüzde 90’lık kesime borcumuz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Quebec, Kanada’da Covid-19 sonucu en fazla ölümün görüldüğü eyalet ve son dönemde vaka sayısının hızla artması endişelere yol açıyor. Yaklaşık 8 milyon nüfuslu eyalette Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı.

Yunanistan’da da aşı olmayan 60 yaş üstü kişiler gelecek haftadan itibaren her ay 100 euro ödeyecek.

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