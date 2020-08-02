“Quo Vadis, Aida?”, Toronto Film Festivali'nde gösterilecek

İSTANBUL (AA) – TRT ortak yapımı "Quo Vadis, Aida?" adlı film, Toronto Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic imzası taşıyan yapım, Kanada'da 10-19 Eylül tarihleri arasında bu yıl 45. kez düzenlenecek festivalin, "Çağdaş Dünya Sineması" seçkisinde gösterilecek.

Amerika kıtasının en büyük film festivali olan Toronto Film Festivali'nde bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece 50 filmlik özel bir seçki izleyiciyle buluşacak. "Quo Vadis, Aida?" da bu seçkide yer alan filmlerden biri olacak.

Film, aynı zamanda dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olarak gösterilen ve 2-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 77. Venedik Film Festivali'nde de "Altın Aslan Ödülü" için yarışacak.

Srebrenitsa katliamını mercek altına alan filmin hikayesi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.