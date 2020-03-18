Radamel Falcao ve Fernando Muslera’dan tepki: ‘Dünyada insanlar ölüyor…’

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Radamel Falcao ve deneyimli file bekçisi Fernando Muslera kişisel sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşımda bulundu.

Falcao, Twitter’da “Tüm dünyada insanlar ölüyor ve biz futbol oynamaktan bahsediyoruz. Güvende ol ve evde kal” ifadelerini kullandı.

People are dying around the world. pic.twitter.com/K72c3vEiUc — Radamel Falcao (@FALCAO) March 18, 2020

Muslera ise eşgüdüm toplantısının ardından yaptığı basın toplantısını takip edenlerin uyguladığı bir metre kuralına dikkat çekti ve “seyircisiz devam” kararı hakkında “Gerçekten çok üzgünüm” derken bir metre kuralına gönderme yaparak “Rakiplerimizi böyle mi savunacağız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera da Süper Lig’in ertelenmemesine tepkisini dile getirdi! Sarı-kırmızılı futbolcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusa seslenişi sırasında koltukların boşluk bırakılmasına gönderme yaptı. “Rakiplerimizi böyle mi savunacağız?” pic.twitter.com/unaFvygnEu — SKOR (@SozcuSkor) March 18, 2020

Falcao geçen hafta oynanan derbi öncesi paylaşımında bu şartlarda sahaya çıkmak istemediğini belirtmişti. Muslera ise bu koşullarda futbol oynamanın “utanç verici bir karar” olduğunu söylemiş ve derbi sonrasına damga vurmuştu.