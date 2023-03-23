Radara yakalanan yelkenli tekneden 111 göçmen ile 3 organizatör çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında hareketli halde bulunan 19 metre uzunluğundaki yelkenli tekne sabaha karşı Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından İtalya rotası üzerinde iken takibe alındı.
Çeşme ilçesinde konuşlu bulunan TCSG 912 nolu sahil güvenlik botu tarafından hareket halinde iken durdurulan yelkenli teknede 111 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Çeşme Limanı’na getirilen göçmenler ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi’ni teslim edilirken 3 göçmen kaçakçısı ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi
YUNANLILARIN İTEKLEDİĞİ LASTİK BOTTAKİ GÖÇMENLER KURTARILDI
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların lastik bot içerisinde sürüklenen göçmenleri görmesi üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-40) geldi. Bottaki göçmenleri kurtarıldı. Motoru ve akaryakıt deposu alınan botun içerisindeki 43 göçmenin Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına iteklendiği belirtildi. Göçmenler Dikili Limanı’na getirildi.