Raflarda şeker bulunamıyor: BİM yöneticisi nedenini açıkladı

Sanayici, şekerin fabrikadan çıkış fiyatına yüzde 45 zam talep ederken, perakendeci ise arz kısıtından dolayı raflarda şeker bulunamadığını açıkladı. Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök ile Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM yöneticisi Galip Aykaç, son durumu sozcu.com.tr’ye anlattı.

Gamze BAL

Son dönemde şeker piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Sanayici tarafı, maliyetlerindeki artışın satış fiyatına yeterince yansımadığından şikâyet ederek şekerin fabrikadan çıkış fiyatına yüzde 45 zam talep ederken; perakende tarafında ise bir süredir raflarda şeker bulunamıyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, “Şeker pancarına yapılan yüzde 25’lik artış sonrası piyasada özel şeker fabrikaları da yaklaşık yüzde 40 zam yaptı. Türk Şeker henüz fiyatını açıklamadı ama arzı da iyice kıstı. Bu durum geçici olarak raflarda şeker bulunamamasına yol açtı” dedi.

Aynı zamanda BİM’in İcra Kurulu Üyesi de olan Aykaç, “Yaklaşık 20 gündür raflarda kısıtlı olarak şeker bulunuyor” diye konuştu.

SANAYİCİ EN AZ YÜZDE 45 ZAM İSTİYOR

Öte yandan, şeker sanayicisinin aldığı pancar fiyatıyla sattığı şeker fiyatı arasındaki makas açıldı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, “3-3,5 liraya üretilen bir kilo şekerin fabrikadan çıkış fiyatı 2,5 TL. Sanayici kilo başına 50 kuruş ila 1 lira arasında zarar edildiği için, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı’ndan, şeker fiyatlarının fabrika çıkış fiyatlarına en az yüzde 40-45 zam talep ediliyor” dedi.

“Bir kilo şekerin fabrikadan çıkış fiyatı 2,5 TL iken marketlerdeki perakende fiyatı en az 5 TL” diyen Gök, “Ancak son 2-3 yılda pancar fiyatları yüzde 60’a kadar artarken, şekerin fabrikadan çıkış fiyatı yüzde 25-30 artabildi. Yani tüketiciye yansıyan şeker zammı, üretici ve sanayiciye yansımadı” ifadelerini kullandı.

Gök, “Sanayici böyle giderse gelecek sene pancar alımı yapmayacağını, şeker üretemez hale geleceğini söylüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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