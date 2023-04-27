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27 Nisan 2023
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Rahatsızlığı sonrası Erdoğan’dan ilk görüntü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne katkıları için teşekkür etti.

Erdoğan’ın Putin’le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.

Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler de ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Görüşme anından paylaşılan iki kare fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez görüntülendi.

Görüşmede Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan eşlik etti. (AA)

Alaturka Online
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