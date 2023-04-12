Rakam ortaya çıktı, 273 tetikçi serbest kalmış

HÜDA-PAR ile AKP yakınlaşmasından sonra “yeniden yargılama” adı altında başlayan Hizbullah hükümlülerinin toplu tahliyeleriyle ilgili süreç 5 yıl önce başladı.

24 Haziran 2018 seçimlerinde HÜDA-PAR, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını kamuoyuna deklere etti.

Bu kararın ardından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Güneydoğu’nun birçok ilinde aday çıkarmayıp AKP’li adayları destekleyeceklerini kamuoyu ile paylaştı. Bu açıklamalardan sonra HÜDA-PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun da içinde yer aldığı HÜDA-PAR yöneticileri Erdoğan’ı külliyede ziyaret etti.

ADALET BAKANLIĞI TASNİF ETTİ

Bu ziyaret sonrasında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hizbullah terör örgütünden ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ve cezaları Yargıtay tarafından onanan tetikçilerin tutuklu bulundukları cezaevlerini ve sayılarını tasnif etti.

Bakanlık, hükümlü Hizbullah tetikçilerinin hali hazırda kaç yıldan beri tutuklu bulunduklarını, hangi mahkemelerde yargılanıp cezalandırıldıklarına dair il başsavcılıklarıyla da yazışma yaptıktan sonra tahliye süreci başladı. Toplu tahliyeler için en uygun formülün “Yargılamanın yenilenmesi” olacağı yönünde mutabık olundu.

TALEPLERİ JET HIZIYLA İŞLEME KONULDU

Tahliye olanların neredeyse tamamının avukatlığını üstlenen HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun aktif siyasete atılmasıyla tetikçilerin yargılandıkları dosyalara vekâlet sunan avukatlar mahkemelerden yeniden yargılama talebinde bulundu.

Hükümlü Hizbullahçılar da cezalandırıldıkları mahkemelere müracaatta bulunarak, kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemelerinde askeri yargıç bulundurulduğu için adil yargılanmadıklarını, gözaltında ifade verirken avukat bulundurulmadığını, uzun yargılama nedeniyle davalarının makul süre içinde sonuçlandırılmadığı için mağdur edildiklerini, gözaltında işkence gördüklerini ileri sürüp bu nedenle yeniden yargılanmak istediklerini talep ettiler.

Talepler jet hızıyla işleme alınarak her hükümlü için ayrı ayrı yeni dava dosyaları oluşturulduktan sonra 2018 yılında başlayan tahliyeler gruplar halinde 2021 yılının Nisan ayına kadar devam etti.

22 KİŞİ HALEN CEZAEVİNDE

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün istatistiklerine göre, 2018 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye’nin farklı illerinde tutuklu bulunan ve haklarındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanarak kesin hükme bağlanan 295 Hizbullah tetikçisi bulunduğu öğrenildi.

Şu anda ise halen 22 Hizbullah tetikçisi hükümlünün farklı cezaevlerinde cezalarını çektikleri belirlendi. Bu hükümlülerin tahliye taleplerinde bulundukları, ancak yargılandıkları mahkemelerin başkan ve üyelerinden oluşan heyetteki yargıçların, tamamen hukuka aykırı, mevzuat dışı bu tahliye taleplerine karşı çıkıp kanunlara sıkı sıkıya bağlı oldukları için tahliye talepleriyle ilgili ret kararı verdikleri öğrenildi.

Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 4 yılda yüzlerce cinayetin faili olmaktan hüküm giymiş 273 Hizbullah tetikçisinin yeniden yargılamayla serbest bırakıldıkları, davalarının ise tahliye tarihlerinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen halen bir nihai karara bağlanmadığı anlaşıldı.