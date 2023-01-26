Rakamlarla Beşiktaş – Alanyaspor maçı

Biri hazırlık olmak üzere 14 maça çıkan ikili 15. kez karşı karşıya gelecek. 2016/2017 yılında ilk kez Süper Lig’e yükselen Alanyaspor ligin zorlu ekiplerinden biri haline geldi.

ÜSTÜN TARAF BEŞİKTAŞ

Ligdeki ilk maçlarında Beşiktaş evinde 4-1 galip gelirken Alanyaspor’da ilk galibiyetini evinde 2020 Aralık’ta 2-1’lik skor ile aldı.

Beşiktaş on kez galip olurken, Alanya sadece iki kez galip geldi. İki maçta da taraflar yenişemedi.

Evinde oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, Altınordu’dan sonra lig tarihinde evinde puan vermediği diğer takım Alanyaspor.

Vodafone Park’ta oynanan son maçta geçen sezon Beşiktaş 4-1 kazanmıştı.

Ligin ilk yarısında Alanyaspor’un evinde oynanan maç 3-3 bitti. Beşiktaş 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve 3-3 ile sahadan ayrıldı. Futbolseverlerin uzun süre aklından çıkmayacak bir hale gelen maçtan sonra hakem Yasin Kol’un kararları da kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Beşiktaş ligde 18 maçta on galibiyet ,beş beraberlik ve üç mağlubiyetle 35 puanla dördüncü sırada yer alırken 34 gol attı, 21 gol yedi. Şenol Güneş ile beraber bu sezon uzun serisini yakalayan Beşiktaş, son dört maçtan galip ayrılan taraf oldu.

Konuk Alanyaspor ise ligde 25 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 19 maçta altı galibiyet ve mağlubiyet alan Akdeniz ekibi yedi kez de rakipleriyle yenişemedi. Alanyaspor, bu sezon çıktığı tüm dış saha karşılaşmalarında gol yiyen tek takım konumunda.(9 maçta 22 gol)

EN GOLCÜLER

Beşiktaş’ın en golcü isimleri 8 golle Manchester United’a transfer olan Wout Weghorst, 6 golle Cenk Tosun ve 4 golle Kevin N’Koudou.

Alanyaspor’un en golcüleri de 8 golle Ahmed Hassan, 4 golle Wilson Eduardo ve 3 golle Efkan Bekiroğlu

HAKEM YAŞAR KEMAL UĞURLU

Daha önce 2017/2018 sezonunda Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöenttiği Alanyaspor – Beşiktaş maçında sevinen taraf 2-1 ile siyah beyazlılar oldu.

Egemen Çidar