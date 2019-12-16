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Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2020 Ramazan Bayramı tatili hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Bayram tatili kaç gün? RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek. 2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 24 Mayıs, […]

Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Bayram tatili kaç gün?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

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Yazar Alaturka Online

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