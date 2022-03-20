Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? Oruç Başlangıcı, İlk Oruç. 2022 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı olan Ramazan Ayı, Oruç başlangıcı ne zaman başlıyor?

Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? Oruç Başlangıcı, İlk Oruç

2022 Ramazan Ayı (oruç başlangıcı) ne zaman başlıyor?

2022 Dini takvimine göre bu yıl üç aylar 2 Şubat 2022‘de başladı, Ramazan ayı ise 2 Nisan 2022‘de başlayacak ve 1 Mayıs 2022 günü sona erecek.

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs 2022 gününe denk gelecek.

Ramazan ayının bu yılki başlangıç tarihi, 2022 Ramazan Bayramı ve kutsal 3 aylar, 2022 Dini takvimi üzerinde yer alıyor.

Peki, 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman?

Ramazan bayramı 2022 ve ilk oruç ne zaman soruları şimdiden sorulmaya başlandı bile.

Ramazan ayı ayetlerinden bir tanesi Ey iman edenler! Allah karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. ( Bakara,183) şeklindedir. Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim’in indiği aydır.

Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen “Kadir Gecesi” yine bu ay içinde kutlanır. İslam’ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona “On Bir Ayın Sultanı” denilmiştir.

RAMAZAN AYI 2022 NE ZAMAN?

2022 Dini takvimine göre bu yıl üç aylar 2 Şubat 2022‘de, Ramazan ayı ise 2 Nisan 2022‘de başlayacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs 2022 Pazartesi gününe denk gelecek.

2022 Resmi Dini Günler ve Haftalar hangi tarihlerde olacak ?

2022 Üç Ayların Başlangıcı 2 Şubat 2022 Çarşamba

2022 Regaib Kandili 3 Şubat 2022 Perşembe



2022 Mirac Kandili 27 Şubat 2022 Pazar



2022 Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe



2022 Ramazan’ın 1. Günü 2 Nisan 2022 Cumartesi



2022 Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba



2022 Ramazan Bayramı 1. Gün 2 Mayıs 2022 Pazartesi

2022 Ramazan Bayramı 2. Gün 2 Mayıs 2022 Pazartesi

2022 Ramazan Bayramı 3. Gün 2 Mayıs 2022 Pazartesi

2022 Kurban Bayramı 1. Gün 9 Temmuz 2022 Cumartesi

2022 Kurban Bayramı 2. Gün 10 Temmuz 2022 Cumartesi

2022 Kurban Bayramı 3. Gün 11 Temmuz 2022 Cumartesi

2022 Kurban Bayramı 4. Gün 12 Temmuz 2022 Cumartesi

2022 Hicri Yılbaşı 30 Temmuz 2022 Cumartesi

2022 Aşure Günü 8 Ağustos 2022 Pazartesi



2022 Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma

Ramazan

Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı. İslamiyet’te Ramazan, oruç tutma ayıdır ve kutsal kabul edilir.

Hicri Takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar, miladi takvimden 11 – 12 gün kısadır. Bunun sonucu olarak Ramazan ayı her sene miladi takvimde öne kayar. Yaklaşık olarak her 32 senede bir, Ramazan ayı aynı tarihlere denk gelir.

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Ramazan Ayı ve Önemi

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır.

Çünkü kutsal kitabımız Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen “kadir gecesi” yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam’ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona “on bir ayın sultanı” denilmiştir.

Ramazan, Kur’an ayıdır

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur’an’ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur’an’da ” Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an’ın indiği aydır. “(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur’an’, Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur’an insan için hayati değer taşır. Kur’an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah’ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur’an’ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, ramazan ayında Kur’an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur’an’dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur’an’ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Kur’an, Ramazan ayında inmeye başlamıştır

Kur’anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi’nin “Bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Ramazan, oruç ve sabır ayıdır

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur’an’da “…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun” (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah’ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

Ramazan ayının yaşayışımız üzerinde ne gibi etkileri vardır?

Gerçekten ramazan ayının yaşayışımız üzerinde ayrı bir etkisi vardır. Bu ayın yaklaşması ile birlikte hazırlıklara başlanır. Ramazan boyunca yiyeceğimiz özel yemeklerin malzemelerini önceden alırız. Evlerimizde genel temizlik yapılır. Çevremizde bazı camilerin minarelerine mahya denilen “Hoş geldin ya şehrü ramazan” gibi yazılar görürüz. Radyolar, televizyonlar özel ramazan programı yaparlar.

Ramazanda oruç açma vaktinin ayrı bin neşesi vardır. Bütün aile bireyleri hep birlikte sofraya oturur, oruç açma vaktini gelmesini bekleriz. Ezan veya top sesinin duyulmasıyla birlikte orucumuzu dua ile açarız. Yemeğimizi yedikten sonra dua ederek Allah’a şükrederiz. Sonra akşam namazını kılar ve teravih namazı için hazırlıklara başlarız. Bu ayda camiler dolar taşar.

Ramazan ayı gerçekten bir ibadet ayı olarak yaşanır. Namaz ve orucun yanında aynı zamanda bir yardımlaşma ayıdır. Bu ayda yoksullar, düşkünler daha çok hatırlanır. Geleneğimizde yakınlar, komşular, yoksullar iftara çağrılır. Maddi durumu iyi olmayanlar için iftar sofraları düzenlenir.