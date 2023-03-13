Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıcı 2023 hangi gün?

İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek üç aylardan Ramazan ayına girmemize artık az bir zaman kaldı. Oruç ibadetlerinin yerine getirileceği ve 11 ayın sultanı olarak adlandırılan mübarek Ramazan ayının bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. İşte miladi takvime göre Ramazan ayının başlangıcı…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başlayacak. 20 Nisan tarihinde de sona erecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.