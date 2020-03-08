Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı ne zaman kutlancak?

Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan 2020’de ne zaman, hangi tarihte başlayacak merak ediliyor. 30 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ilk oruç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.