Ramazan bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte milyonlarca Müslüman için heyecanla beklenen Ramazan Bayramı başlayacak. Mübarek Ramazan ayının ardından gelen bu anlamlı günlerde, Müslümanlar sevdikleriyle bir araya gelip bayram coşkusunu yaşamaya hazırlanıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geldi. Bayram 21 Nisan Cuma günü başlayacak.

Ramazan Bayramı Cuma, Cumartesi, Pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatili öngörülmüyor. Fakat konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RAMAZAN AYI 29 GÜN, 30 GÜN MÜ SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.

Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, “Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor.” bilgisini verdi.

Bu yıl ramazan temasını “Ramazan ve Dayanışma” olarak belirlediklerini bildiren Bozkurt, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın gereği gibi idrak edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Müslümanların ramazanda dini hassasiyetlere en çok bağlı olduğu zaman dilimi olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Ramazanda oruç ve teravih namazlarının yanında geleceğe umutla bakmayı sağlayan fırsatlar da vardır. Bunlar arasında Rabb’imizin bize verdiği nimetlerin kıymetini bilmek. Gündüzü oruçlu geçirmek bize nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu durum, imkanlara sahip olmayan insanları halini hatırlamaya da vesile olur.” diye konuştu.