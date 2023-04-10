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10 Nisan 2023
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Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün?

Alaturka Online
Alaturka Online

Hicri takvime göre Ramazan ayının bitimini takip eden ilk üç gün içinde kutlanan Ramazan bayramı, memleketlerindeki akrabalarını ziyaret edecek olanların yanı sıra bayramı tatil fırsatına çevirmeyi planlayanlar tarafından heyecanla bekleniyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ İLE ARA TATİL BİR ARADA

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. AA

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