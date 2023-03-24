Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan ayında oruçlar tutulup, namazlar kılınacak ardından büyük heyecan ile de bayram beklenmeye başlanacak. İbadetlerle geçen ayın ardından ise bayram tatili ve heyecanı başlayacak. İslam alemi Ramazan’ın bitiş tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Ramazan ayının sonrasında kutlanan Ramazan bayramı kimileri için akraba ziyaretleri kimileri için de tatil anlamı taşıyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.