Ramazan davulu – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Ramazan davulu” başlıklı 6 Nisan 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Ramazan davulu – Yılmaz Özdil

Bana sorarsanız, ramazan davulcularının gecenin karanlığında sokak sokak dolaşarak ısrarla davul çalmasına artık hiç gerek yok…

Çünkü, kendisine ait fabrikaları limanları madenleri satılırken ayakta uyuyan bir milleti, dünyanın hiçbir davulu uyandıramaz.

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Geçmediği köprüye, girmediği tünele, uçmadığı havalimanına, görmediği otoyola şakır şakır para öderken, o paraları bizzat ödediğinin farkında olmayıp, adeta uyurgezer gibi dolaşan bir milleti, davulu boşver, trampet takımı getirsen uyandırabilir misin?

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İthal ineği ithal samanla beslerken, ay’a gideceğiz diye seviniyor, bir liralık elektrik kullanıp altı misli fatura öderken, dünya dengelerini değiştirecek kadar doğalgaz bulduk sanıyor, askıda ekmekle iftar açarken, Almanya bizi kıskanıyor zannediyor, Türk liramızın düşebilecek en değersiz seviyeye düştüğünü bizzat hazine bakanımız açık açık söylerken, paramız değer kazandı diye halay çekiyor.

Marul 20 lira kardeşim… Hâlâ “şahlanıyoruz rüyası” gören bir milleti, yatak odasında perküsyon konseri versen uyandırabilir misin?

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Türkiye’de her dokuz kişiden biri kaçak göçmen olmuş, silahsız işgalle şehirlerimiz istila edilmiş, İstanbul’da Şam’dan fazla Suriyeli yaşıyor, Hatay gibi hayati bir şehrimizde Türk nüfus azınlığa düşmüş, kamyon kasalarından Afgan taburları indiriliyor, parayı bastırana vatandaşlığını satıyorlar, Arap emlakçılar İstanbul’u satıyor…

Memleketin feci gidişatını düşünmekten aklı başında insanların gözüne uyku girmezken, mışıl mışıl uyuyanların, kıçında pireler uçuşanların, kulağına darbuka dayasan fayda eder mi?

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Bizden önce evlerde buzdolabı yoktu, fırın yoktu, televizyon yoktu, ambulansları köpekler çekiyordu, cenaze yıkayacak imam yoktu, cenazelerimiz ortada kalıyordu, Ankara’da İzmir’de havalimanı yoktu, İstanbul’da ağaç yoktu, yoksulluk sorun olmaktan çıktı, işsizlik azaldı, Cudi dağında petrol bulduk, Trakya’da petrol bulduk, Van gölünde doğalgaz bulduk, Fatih sondaj gemimiz Doğu Akdeniz’de sondaja başladı, uçan otomobil yapıyoruz, uçan otomobillerde dünya lideri olacağız, yedi liralık şarjla sekiz saat çalışabilen elektrikli traktör yaptık, istesek üç ayda yerli uçak yaparız, uzaya güneş panelleri yerleştireceğiz, Almanya’da Fransa’da yiyecek bulamıyorlar, Almanya’da Fransa’da kuyruklar var bizde böyle bir sorun yok, paranız yoksa başınızı şöyle bir kaldırın şu yolların güzelliğine bakın gözünüz gönlünüz açılır, ekonomik sıkıntı çekiyorsanız iki kilo yerine yarım kilo kıyma alın, zam yapılıyor ama mini mini yapılıyor, kuru ekmek yiyorlarsa aç değillerdir, zamları dış güçler yapıyor, elektrik ve doğalgaz zamlarının tamamı Chp zihniyetinin ürünüdür, bu köprüleri bu tünelleri devletin kasasından bir kuruş bile çıkmadan yapıyoruz, paramıza itibar kazandırdık, paramız küresel bir aktör oldu, Türkiye ekonomisi pik yapıyor, adeta bir uçuşun içerisindeyiz, hamdolsun ciddi sıçrama noktasındayız, ekonominin kitabını yazdık, faiz sebep enflasyon neticedir, fiyatlar gayet uygun, 2023’ü atlatırsak ekonomide bizi kimse tutamaz, gözlerime bakın, ekonomi gözlerimdeki ışıltıdır, Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah…

20 yıldır bu tür laflarla adeta hipnotize edilerek uyutulanları uyandırmak için, değil ramazan davulu, iftar topu patlasa nafiledir.

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Dambır dumbur hiç boşuna uğraşmasın ramazan davulcuları…

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“Kusura bakmasınlar, geceleri kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” diyerek, saat 24’ten sonra müzik yasağı koyup, saat 24’ten sonra sokak sokak davulcu dolaştırılan memlekette… O milletin zaten uyanmaya niyeti yok demektir!

Yılmaz Özdil