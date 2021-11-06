Ramazan Günay sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden Ramazan Günay, Zeytinburnu’nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti.
Zeytinburnu Belediyesi’nin 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlediği ’17. Yöresel Günler’ etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı.
Konser alanındaki sahneye Rumeli’nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte el ele çıktı.
TÜRKÜ SÖYLERKEN BİR ANDA YERE YIĞILDI
İki sanatçı ‘Aman doktor’ türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı.
Uzun süre kalp masajı yapılan 71 yaşındaki sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
GECE İPTAL EDİLDİ
Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un talimatıyla gece iptal edildi.
55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay, TV kanallarında program yapıyordu.
Günay’ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı’na defnedilecek. (DHA)