Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Ramazan İftar Menüleri 30 gün boyunca ramazan iftar sofranıza her gün farklı bir menü sunacak.
Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan.
Bu Ramazan 30 gün boyunca sizler için her güne özel hazırladığımız değisik bir menü vereceğiz.
İftara Ne Pişirsem? derdine son…
Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.
Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar.
Ramazan İftar Menüleri
Sahur Menüsü