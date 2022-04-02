1. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar..

1. Gün Ramazan İftar Menüsü

Kabak Çorbası

Malzemeler:

2 adet Kabak

3 çorba kaşığı un

Yarım Çay bardağı ayçiçek yağı

1 çorba kaşığı margarin

750 ml.süt

2.5 su bardağı şu

Yarım demet dere otu

Yapılış Tarifi:

Unu ayçiçek yağında kavurup kabağı rendeleyelim.

Süt, su ve kabağı kavrulan unun üzerine ekleyip iyice kaynayıncaya kadar karıştıralım.

Kavrulmuş un kalan malzemeyi ekleyince topak topak olacaktır.

Karıştırdıkça düzelecektir.

Çorba kaynadıktan sonra kıvamı koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam edelim.

Dereotunu son anda ekleyin.

Çorbayı ocaktan indirdiğimizde üzerine bir kaşık yağda kızdırdığımız kırmızı biberi dökelim.

Tavuk Dolması (Viyana Usulü)

Süre: 40-60dk

Malzemeler:

1,5 kg büyüklüğünde bir tavuk(Ciğerinin ve yüreğinin olması tercih edilir)

70 gr margarin

4 dilim bayat ekmek

Ekmekleri ıslatacak kadar süt

1 demet maydanoz

1 kalın kabuklu limon

2 yumurta

Muskat (Mısır Çarşısından veya baharatçılardan temin edilebilir)

Yapılış Tarifi:

Tavuk ciğerini ve yüreğini kıyma makinesinden geçiriniz veya çok ince

kıyınız.

Ufalanmış sütte yumuşatılmış ekmeği, kıyılmış bir demet maydanozu,

yarım kahve kaşığı toz halinde muskatı tuzu ve karabiberi ve margarinin

yarısını katınız.

Limon kabuğu rendesini ve yumurtaları da koyduktan sonra iyice

karıştırınız.

Bu harcı tutsülenmiş yıkanmış içi temizlenmiş tavuğun içine doldurunuz.

Tavuğun boyun kısmını ve gerisini harç dışarı çıkmayacak şekilde dikiniz.

Kalan margarini ufak parçalar halinde fırın kabına yerleştirilmiş tavuğun

üzerine köyünüz.

200 derece ısıtılmış fırının orta kısmına üstü açık olarak sürünüz.

Arada sırada suyu, kurumaması için tavuk üzerine gezdiriniz. Tavuk pembe pembe olmalıdır.

Afiyet olsun…

Elma Hoşafı

Malzemeler:

6 adet elma

1 bardak toz şeker

Çeyrek limon

3 bardak su

Hazırlanışı

Bütün elmenın ortası oyacakla çıkarılır, etrafı soyularak soğuk suya konur. Kaynar suya limonun dötte biri sıkılarak elmalar atılır. Piştikten sonra şekerler ilave edilir, 5 dakika sonra ateşten alınır. Soğuduktan snra servis edilir.

Ev Yapımı Yoğurt

Malzemeler:

1 lt. organik inek sütü

1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt veya 1 yemek kaşığı hazır yoğurt

Hazırlanışı:



Sütü en çok 10 dakika kaynatıyoruz. Kaynattığımız sütün ılınmasını bekliyoruz ve serçe parmağımızla ısıyı kontrol ediyoruz. Doğru ısıyı yakalamak için; parmağımızın yanmaması gerekiyor ancak bir sıcaklık hissetmeliyiz.

Sütün ısısı istediğimiz noktaya geldiğinde, bir yemek kaşığı yoğurdun içine ılık sütten biraz döküp karıştırıyoruz.

Daha sonra sütlü yoğurtlu karışımı ılık sütün içine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz.

Üzerine iyice kapatıp kalın bir örtü, havlu ya da battaniye ile etrafını sarıyoruz.

NOT: Sütü mayalarken eğer elimizde başka bir yoğurt yok ise, bir yemek kaşığı tereyağı ile de mayalayabiliriz.

Sodalı Kabak Böreği

Malzemeler:

1 adet kabak

100 gr. beyaz peynir

1/2 demet dereotu

3 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

1 şişe soda

1 adet yumurta

Hazırlanışı:

Rendelenmiş kabak, ezilmiş peynir ve kıyılmış dereotunu karıştırın. Başka bir kapta sodayı, yumurtayı ve sıvı yağı iyice çırpın. Yufkalardan ikisini fırın tepsisine buruşturarak, tepsinin tamamını kaplayacak şekilde yerleştirin. Üzerine kabaklı harcı, her tarafa dağılacak şekilde koyun. Üzerine kalan yufkayı, yine buruşturarak yerleştirin. Son olarak sodalı karışımı üzerine gezdirin. 200 derece fırında, üzeri pembeleşene kadar pişirin.

Zeytin salatası

Malzemeler:

Yarım kg küçük boy siyah zeytin

4 adet taze soğan

2 demet maydanoz

1 çorba kaşığı kırmızı pulbiber

2 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

Hazırlanışı:

SİYAH zeytinleri bol suyla yıkayıp fazla tuzunu giderin. 1-2 saat sıcak suda bekletin.

Çekirdeklerini çıkarıp derince bir kaba alın. Taze soğanları ve maydanozları ince ince kıyıp zeytinlere ilave edin.

Son olarak kırmızı pulbiberi ekleyip tüm salatayı iyice karıştırın. Salatayı servis tabağına alın.

Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağını döküp servis yapın.

Güllaç

Süre: 40-60dk

Malzemeler:

6 yaprak Güllaç

200 gr. Ceviziçi

1/2 kg. Toz Şeker

1 kg. Süt

Meyve şekerlemesi ve Hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Büyük ve yayvan bir tepsiye sütun yarısını koyarak el yakacak sıcaklığa

kadar ısıtın.

Ceviziçini fazla ufaltmadan dövüp, hazırlayın.

Güllaç yaprağının bir tanesini ortadan ikiye bölün.

Bu yarım güllacı tekrar ikiye katlayarak sıcak sütun içine batırıp yumuşamasını sağlayın.

Sütten çıkararak tabağa alın.

İkiye katlanmış ama çeyrek güllaç görünümündeki yaprağın geniş tarafına dövülmüş cevizden iki kaşık koyup sigara böreği gibi ama daha kalınca sarın.

Hepsini aynı şekilde sararak cam tepsiye dizin.

Kalan şutu kaynatıp şekerini koyun.

Damak tadınıza göre şekerini azaltıp, artırabilirsiniz.

Şeker sütun içinde eriyince sıcak sütü güllaç tepsisine yavaş yavaş dokun.

Üzerine bir kapak kapatıp sütü iyice çekmesini bekleyin.

Şutu çektikçe yeni süt ilave edin.

Güllaçlar iyice sütlü olmalı.

Üzerine isteğe göre meyva şekerlemesi ya da hindistan cevizi tozu ile süslenebilir.

Hindistan cevizi beyaz güllacın üzerinde pek belli olmasa da çok hoş bir koku ve tad şağlar.

Şutunu iyice çekip, doyma noktasına gelen güllaç tepsisini buzdolabına koyun.

Soğuduktan sonra tabaklara alarak servis yapın.

Ramazan Pidesi

Malzemeler:

Bir paket maya (25g)

2 su bardağı ılık süt

yarım tatlı kaşığı şeker

yarım su bardağı ılık su

yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağı

1 yemek kaşığı tuz

5 su bardağı un (gerekirse ilave edilebilir)

Hamura sekil vermek için;

1 yemek kaşığı un

5-6 yemek kaşığı su

(unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir)

Üstüne sürmek için :

bir yumurta sarısı

bir yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı yoğurt

Bolca susam,

çörek otu

Hazırlanışı

Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyip 10 dakika bekletilir (maya eriyene kadar). Sırasıyla diğer malzemeler eklenir.

Hamur yoğurulur ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması beklenir (hamur elinize yapışmayacak şekilde yumuşak bir hamur elde edin).

Hamur 2 veya 3 parçaya bölünür. Tezgaha un serpilir ve her parçayı alıp elinizi de unlayarak açılır. İstediğiniz şekli verebilirsiniz (yuvarlak veya oval).

Açtığımız hamuru güzelce yağladığımız (veya yağlı kağıt serebilirsiniz ya da yapışmaması için mısır unu serpebilirsiniz) tepsiye koyulur.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verilir.

Bu işlemi yaparken sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırın, pişerken şekillerin kaybolmaması için püf noktasıdır. Hamur yarım saat mayalanması için bekletilir ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına önce yaptığımız işlemi uygulayın ve çatal yardımıyla delikler oluşturun (resimde görüldüğü gibi).

Üstüne sos sürülür ve bolca susam, çörek otu serpilir, önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirilir.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

Ey iman edenler! oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bakara( 2) 183



ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS



Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (halüf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.