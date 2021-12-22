Ramazan Kadirov’dan Türkiye’ye tehdit gibi mesaj: Erdoğan’a sesleniyorum

Kocaeli’de bir süre önce açılan Cevheer Dudayev Parkı, Çeçen lider Ramazan Kadirov’u öfkelendirdi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kadirov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum: Kararını ver!” ifadelerini kullandı.

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Türkiye ile Çeçenistan arasında park gerilimi yaşanıyor… Kocaeli’nin Körfez Belediyesi tarafından kısa bir süre önce açılan Cevher Dudayev Parkı, Çeçenistan’ı ve Çeçen lider Ramazan Kadirov’u ayağa kaldırdı.

Rusya’ya karşı savaşan ve Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev’i terörist olarak tanımlayan Kadirov kişisel sosyal medya hesabından Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adeta ateş püskürdü.

Türkiye’yi “teröristlere arka çıkmakla” suçlayan Kadirov, açılan bu parka misilleme yapma hazırlığı içerisinde olduğunu ve bir parka terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın adının verilebileceğini söyledi.

Kişisel Telegram hesabından açıklamalarda bulunan Kadirov, “Açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum: Kararınızı verin! Ya teröristleri açıkça destekleyen bir ülke statüsü alın ya da Rusya Federasyonu ile şeffaf ve dürüst bir ilişki kurun” dedi.

Kadirov açıklamanın devamında ise ,”Kaçakların ve suçluların sığındığı Türkiye’de açıkça etkinlikler düzenleniyor, binlerce insanın ölümünden sorumlu olan teröristlerin isimleri parklara veriliyor. Bizim de buna karşışık verme hakkımız var. Örneğin Grozny’de Abdullah Öcalan’ın ismini ölümsüzleştirmek çok mantıklı ve siyaseten doğru bir hamle olur” ifadesini kullandı.

Kadirov ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na da çağrıda bulundu. Kadirov, “Türk yetkililerin bu yaptığı hareket yıllardır gelişen Rus-Türk ilişkilerine doğrudan tehdittir. Buna dikkat etmek ve bu tür kararlarla ilgili proaktif diplomatik adımlar atılmalıdır” dedi.

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