Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ve kandil tarihleri…

Birçok kişi 2020’de Ramazan’ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Ramazan ve Ramazan’dan hemen sonra başlayacak Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler ve ilk oruç tarihi araştırılıyor. 2020 kandilleri ne zaman sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

İLK KANDİL 27 ŞUBAT’TA

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat’ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili’nin tarihi de 27 Şubat olacak.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

21 Mart’ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart’ta başlayacak ve 7 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.