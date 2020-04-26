Ramazan ayı boyunca sizlere rehberlik edecek Ramazan Özel sayfası sizleri bekliyor.

Her Ramazan Özel olarak hazırlanan ve değiştirilen bu sayfalara Sponsor Olabilirsiniz.

Ramazan geldiğinde size Ramazanın Ruhunu en güzel sekilde yansıtacak sayfalarımızda Ramazan’ın keyfini çıkarın.

Dolu Dolu Ramazan Özel Sayfası

Alaturka Ramazan Özel Sayfası ‘nda, Ramazan boyunca, Her güne özel olarak hazırlanmış, Ramazan Menüleri, Ramazan Sahur Menüleri sizlerle.

Her güne özel olarak hazırlanmış, birbirinden lezzetli yemek tariflerinin olduğu Ramazan İftar Menüleri 30 gün boyunca her güne farklı bir tat getirecek.

Ramazan’ın bir diğer vazgeçilmezi Sahur.

Alaturka, Ramazan Sahur Menüleri size hem hafif hem de doyurucu lezzetlerin tariflerini içerecek.