Ramazan – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Ramazan” başlıklı 2 Nisan 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Ramazan – Yılmaz Özdil

Askıda ekmekle iftar yapabilen asgari ücretlinin, sahur için ucuz kıyma kuyruğunda bekleşen emeklinin, hava kararınca pazarda çıkma sebze toplayan işsizin kul hakkını yemek, orucu bozar mı?

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Niyetli olduğumuzu unutarak, oruç ağzımızla dalgınlıkla rüşvet yersek, kefaret gerektirir mi, kaza orucu yeterli midir?

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Yolsuzluğu teravihten önce yapıp, imsak vaktinden itibaren harama el uzatmazsak, vecibemiz sahih olur mu?

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Orucumuzu kuru kuruya hurmayla açmak yerine, kestane ballı manda yoğurduna banılmış hurmayla açmak caiz midir?

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Milletin orasına koyacağını söyleyen müteahhidin köprüsünden geçersek cünüp olur muyuz? Yolcu garantisi verilen havalimanına uçmadığımız halde güsul abdesti almamız gerekir mi?

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Fakir fukaranın bir günlük fitresi 40 lirayken, söke söke köprüsünden bir defa geçmek 200 liracık ise… Bir söke söke, beş fitreyse… Bu hesabı yapanlar sırat köprüsünden geçebilir mi?

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Şeker bayramında boş baklava ikram etmek, mekruh mudur?

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Nas ortada dururken, kur korumalı mevduat helal midir?

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Dövize günah muamelesi yapılırken, Katar’la swap sevap mıdır?

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Dolar almak müfsid midir?

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Faiz sebep enflasyon neticeyse, oruç tuttuğumuz için mi ramazan geliyor?

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Rüyada Nureddin Nebati’nin gözlerini görmek, hayra alamet midir?

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Götoşun önde gideni olup, ihale kapmak için ihrama bürünerek umreye gidip, her türlü yalanı dolanı söyleyip, her türlü fırıldağı çevirip, sonra utanmadan samimi dindar ayaklarıyla garibanın gecekondu iftarında yer sofrasına oturmak, mübah mıdır?

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Artık iftar çadırları kurulmadığı için paparazzi kameralarına poz veremeyen şarkıcılarımızın, saçlarını tülbentle örtüp, huşu içinde dua ediyormuş gibi poz vererek instagrama koymaları, müstehab mıdır?

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Avanta kumanya kapmak için gidilen mitingde bağıra bağıra “dombıra” söyleyip, evde gizli gizli “geççek” dinlemek, gıybet midir?

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Her ramazan ayında tekrar tekrar yayınlanan Çağrı filmi yerine, Netflix dizisi seyredersek, tövbe için sadaka vermemiz gerekir mi?

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Bir litre ayçiçeği yağı.

Birer kilo kuru fasulye, mercimek, bulgur, pirinç, şeker.

Yarım kilo un.

Yarım kilo salça.

Yarım kilo tuz.

İki paket makarna.

Yarım kilo çay…

Bu ramazan kolisi sadece iki yıl önce 30 liraydı.

Geçen yıl 80 liraydı.

Bu yıl 200 lira.

Küfredersek orucumuz bozulur mu?

Yılmaz Özdil