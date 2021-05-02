Ramazanı kilo almadan geçirin

Ramazan’da beslenme hataları sağlık sorunlarının yanı sıra kilo alımına da neden oluyor. Oysa uzun saatler süren açlık sırasında bizi zorlamayacak, iftar saati ile sonrasında da metabolizmayı yormadan ona gereksinimlerini sağlayacak bir beslenme şekliyle bu ayı sağlıklı geçirmek mümkün… ‘Ramazanda sağlıklı beslenme ve kilo kontrolünü sağlamanın yolu alışveriş listemize ve soframıza doğru yiyecekleri eklemekten geçiyor’ diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, önerilerini şöyle sıraladı…

MUTLAKA SAHURA KALKIN

İftarda yediklerinizi kontrol edebilmenin yolu, sahurda dengeli bir öğün yapmaktan geçer. Peynir, yumurta, yoğurt gibi protein seçenekleri ve bunun yanında alacağınız tahıllı, çavdarlı veya tam buğday ekmek seçenekleri kan şekerinizin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

TATLIDA ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

Güllaç, hem sembolik açıdan hem de besin ögeleri anlamında çok kıymetli bir tatlımız. Bolca süt ve az oranda yağ içeriyor olması, onu hafif bir tatlı haline getirir. Ancak tükettiğiniz tatlı ne kadar hafif olursa olsun, haftada 2 kez bir dilimle sınırlandırmanızda fayda var. İftar sofralarının olmazsa olmazı hurma da fazlaca posa içeriyor, sindirim sistemine iyi geliyor ve fazlaca mineral barındırıyor. İftarda orucu kuru hurmayla açmak, düşen kan şekerini toparlamaya yardımcı oluyor. Ancak 3 adet kuru hurma yediğinizde neredeyse bir dilim ekmek kadar karbonhidrat ve kalori tüketmiş olursunuz. Orucunuzu bir adet hurmayla açabilirsiniz. Tekrar tercih edeceksiniz ve diyabet hastalığınız yoksa, iftardan 1.5- 2 saat sonra meyve veya tatlı niyetine 2- 3 adet kuru hurma tüketebilirsiniz. Hurmanın en şekerli meyvelerden biri olduğunu, özellikle diyabet hastaları için belirmekte fayda var.

TAHILLI EKMEK TERCİH EDİN

İftar sofralarının olmazsa olmazlarından biri de sıcak pidedir. Ancak cazibesi nedeniyle tüketim ölçüsü zaman zaman kaçabilir. Bir avuç içi kadar pide bir dilim ekmek yerine geçer. Öğününüze pilav, makarna, börek eşlik ediyorsa pide tüketmemenizde fayda var. Ayrıca beyaz unlu olduğu için tok tutma süresi de tahıllı ekmeğe göre düşük olur. Özellikle diyabeti veya hipoglisemisi olan kişilerin kan şekerini dengede tutabilmeleri için pideyi sık tercih etmemeleri gerekir. Yine oruç sürecinde uzun süre tokluğu sağlamak için sahurda pide yerine tahıllı ekmek türevlerini tüketmeyi tercih edin.

AZ YAĞLI ÇORBALAR İÇİN

İftar yemeğine çok yağlı olmayan bir çorbayla başlamanız hem midenizi yormaz hem de diğer yiyecekleri kontrolsüzce tüketmenizi engeller. Bol sebzeli veya bakliyatla zenginleştirdiğiniz çorbalarla öğüne başlayın. Bu sayede iştahınızı kontrol altına almanız çok daha kolay olur.

BOL BOL SALATA TÜKETİN

Çok yağlı ve soslu olmayan bir salata yemeğinize eşlik ettiğinde iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Yeşil bir salata ise neredeyse sınırsızca tüketip doygunluk sağlayacağımız bir alternatiftir ve iftar sofralarında yerini almalıdır.

PİŞİRME YÖNTEMİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

“Ev yapımı yemekler tüketiyorum, dışarıdan veya paketli gıdalar yemiyorum yine de kilo kontrolü sağlayamıyorum” diyenlerden misiniz? Yemeklerinize yağı göz kararı değil 1- 2 yemek kaşığı gibi ölçerek kontrollü eklemeyi deneyin, kızartma yöntemini kullanmayın ve yemeğin yağının çoğunu içeren sulu yemeklerin suyunu tüketmeyin.

İFTARİYELİKLERİ SINIRLANDIRIN

İftarda fark etmeden alınan kalorilerin çoğu taze ekmek veya pideyle yenilen iftariyeliklerden geliyor. Bu yiyecekleri abarttığınızı düşünüyorsanız, sofraya koymayın veya çok küçük porsiyonlarda bulundurun. Ayrıca pastırma, jambon gibi ürünler işlenmiş et kategorisine giriyor ve sağlık üzerine olumsuz etkiler barındırabiliyor. Bu nedenle haftada 1- 2 defadan fazla tüketmemeye çalışın.

SAĞLIKLI BİR TARİF

Bir küçük kereviz, kereviz sapı, 2 adet küçük sakız kabağı, bir kapya biber, bir küçük soğan ve 2 diş sarımsağı yıkayıp, kabuklarını soyun ve küçük küçük doğradıktan sonra bir avuç kırmızı mercimekle pişirin. Sonra blendırdan geçirin, içine bir yemek kaşığı labne ve az tuz ile istediğiniz baharatları ekleyip, orta ateşte iyice karıştırın. Bu çorba lezzeti ve posasıyla hem iftara güzel bir başlangıç yapmanızı sağlar hem de sizi tok tutar.