Ramo 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo 1. bölüm izle

Ramo dizisi ilk bölümüyle SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Murat Yıldıırm ve Esra Bilgiç’in yer aldığı dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin yazıyor, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor. Dizide Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ele alınacak. Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Ramo 1. bölüm izleme linki….

Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik ve İdil Fırat’ın yer aldığı Ramo dizisinin birinci bölümünde; Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır.

RAMO 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

“Sen benim babamı vurdun!”#Ramo‘nun yeni bölüm fragmanı yayında! @ramodizisi yeni bölümüyle 21 Ocak Salı akşamı 20.00’de Show TV’de! pic.twitter.com/fDl0Z9Q5Ug — Show TV (@ShowTV) January 14, 2020

RAMO 1. BÖLÜM İZLE

Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.

Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.