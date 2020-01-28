Ramo 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo 3. son bölüm izle

Ramo 3. bölümüyle SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in yer aldığı dizinin son bölümünde; Yavuz’un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilir ve Adana’nın yönetildiği odaya götürülür. Ramo 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Ramo 3. son bölüm izleme linki…

Ramo dizisinin son bölümünde; Ramo kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktır. Sulhu sağlamanın tek yolu, eski usulde, kız alıp kız vermektir; Yani Ramo Sibel’le… Neco da Ramo’nun kardeşi Fatoş’la evlenecektir.

RAMO 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

RAMO 3. SON BÖLÜM İZLE

İstanbul’un bu şartına iki ailenin üyeleri de karşı çıkar. Sibel, babasının katiliyle evlenmeyecektir. Ramolar ise Fatoş’u Neco’ya vermeyeceğini söyler.

Diğer yandan ailenin başına geçen Süleyman’dan gizli iş çeviren Halef ve Neslihan, Seyhan’ın cezaevindeki ağabeyi Ceyhan’la iş birliği yapar.

Ramo, İstanbul’un hükmü karşısında ne yapacağını şaşırmış ailesiyle karşı karşıya gelmiştir. Vereceği karar iyice zorlaşmaktadır