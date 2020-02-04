Ramo 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo 4. son bölüm izle

Ramo dizisinin bu akşam 4. bölümü ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Ramo’nun annesinin Sibel’e, “Sen onu tamamla kızım. Acılarını gör, anla; oradan sev onu!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Sibel ve Ramo arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken, çekilen silahlar gerilimi artırıyor. İşte Ramo 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

Show Tv ekranlarında salı günleri yayınlanmaya başlayan Ramo dizisinin bu akaşm 4. bölümü yayınlandı. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener ve İdil Fırat gibi isimlerin yer aldığı Ramo’nun son bölümü beğeniyle izlendi. Peki Ramo 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Ramo son bölüm izleme ekranı ve diziden tüm detaylar.

RAMO 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“Geçmişi bir kenara bırakıp karım olabilecek misin?”#Ramo‘nun 5. Bölüm Fragmanı yayında! pic.twitter.com/iXL6J9zgSa — RAMO Dizi (@ramodizishowtv) February 4, 2020

RAMO SON BÖLÜM FRAGMANI

RAMO 4. BÖLÜM İZLE

RAMO 4. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo’nun annesinin Sibel’e, “Sen onu tamamla kızım. Acılarını gör, anla; oradan sev onu!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Sibel ve Ramo arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken, çekilen silahlar gerilimi artırıyor. Mahalleye gelen Ceyhan’ın Ramo’ya silah doğrulttuğu anda “Kardeşe karşı kardeş!” sözleri dikkat çekerken, heyecanın giderek yükseldiği Ramo’da olacaklar merakla bekleniyor.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.

Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.