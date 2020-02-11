Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 5. son bölüm izle

Ramo dizisinin 5. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Beğeniyle takip edilen dizinin son bölümünde; Sibel’in düşünceli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları izleyenleri derinden etkiliyor. İşte Ramo 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ShowTv ekranlarının sevilen dizisi Ramo’nun bu akşam 5. bölümü izleyici ile buluştu. Ramo’nun son bölümünde yaşananlar; Hareketsiz bir şekilde kanaldan çıkarılan Boz’a ne olacağı merak uyandırırken, Ceyhan intikam için harekete geçiyor. İşte Ramo 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

RAMO 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

RAMO SON BÖLÜM FRAGMANI

RAMO 5. SON BÖLÜM İZLE

RAMO 5. BÖLÜM ÖZETİ

Sibel’in düşünceli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları izleyenleri derinden etkiliyor. Hareketsiz bir şekilde kanaldan çıkarılan Boz’a ne olacağı merak uyandırırken, Ceyhan intikam için harekete geçiyor. Ramo savaşın başlayacağını ilan ederken, Sibel’in Ramo’ya “Eğer bir şey yapılacaksa bunu ben yapmalıyım” sözleri dikkat çekiyor.