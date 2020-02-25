Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Ramo 7. son bölüm izle)

Ramo dizisi bu akşam 7. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Ramo aile meclisini toplar. Uzun yıllardır bekledikleri, hazırlandıkları gün artık gelmiştir. Hayatta kalmak için tek bir yol vardır. Savaşmak… Doğan, Ramo’nun babasının intikamını alamayacağına inanır. Bu yüzden Alpay’dan intikam almak için bir plan yapar. Peki Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ramo son bölüm izleme sayfası.

Show Tv’de her salı akşamı izleyicisiyle buluşan Ramo dizisinin 7. bölümü bu akşam yayınlandı. Ramo’nun son bölümünde; Alpay’ın itirazlarına rağmen Adana Komisyonu, Ramo’ya çok önemli bir petrol sevkiyat görevi verir. Ancak bunu hazmedemeyen Alpay, Ramo’nun yanlış yapmasını ister. Sevkiyatın başarısız olması için harekete geçer. Sibel ise mahallededir. Ancak evin kadınları Sibel’i kabullenmek istemezler. İşte Ramo 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

RAMO 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda olacak.

RAMO SON BÖLÜM FRAGMANI

RAMO 7. SON BÖLÜM İZLE

RAMO 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo aile meclisini toplar. Uzun yıllardır bekledikleri, hazırlandıkları gün artık gelmiştir. Hayatta kalmak için tek bir yol vardır. Savaşmak… Doğan, Ramo’nun babasının intikamını alamayacağına inanır. Bu yüzden Alpay’dan intikam almak için bir plan yapar. Şahin’le birlikte Alpay’ın peşine düşerler. Alpay’ın itirazlarına rağmen Adana Komisyonu, Ramo’ya çok önemli bir petrol sevkiyat görevi verir. Ancak bunu hazmedemeyen Alpay, Ramo’nun yanlış yapmasını ister. Sevkiyatın başarısız olması için harekete geçer. Sibel ise mahallededir. Ancak evin kadınları Sibel’i kabullenmek istemezler. Onu anlayan ve ona iyi davranan sadece Sebahat’tır. Sebahat anlattıkça, Sibel Ramo’nun geçmişine gider. Ramo’nun hiç anlatmadığı geçmişin kapıları Sibel’e açılır. Mahalledeki hazırlıkları fark eden Sibel, ailesi için endişelenir. Ramo’nun karşısına çıkan Sibel’in ondan tek bir isteği vardır. Artık sevdiklerinin zarar görmemesi…