Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo, namlunun ucunda

Ramo 8. yeni bölüm fragmanları SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yeni bölüm fragmanlarında; Ramo’nun yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, şimdi karşısındadır. Onu öldürmek için önünde hiçbir engel yoktur.

RAMO 8. BÖLÜM 2.FRAGMAN

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RAMO 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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RAMO 7. SON BÖLÜM İZLE

RAMO 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo aile meclisini toplar. Uzun yıllardır bekledikleri, hazırlandıkları gün artık gelmiştir. Hayatta kalmak için tek bir yol vardır. Savaşmak… Doğan, Ramo’nun babasının intikamını alamayacağına inanır. Bu yüzden Alpay’dan intikam almak için bir plan yapar. Şahin’le birlikte Alpay’ın peşine düşerler. Alpay’ın itirazlarına rağmen Adana Komisyonu, Ramo’ya çok önemli bir petrol sevkiyat görevi verir. Ancak bunu hazmedemeyen Alpay, Ramo’nun yanlış yapmasını ister. Sevkiyatın başarısız olması için harekete geçer. Sibel ise mahallededir. Ancak evin kadınları Sibel’i kabullenmek istemezler. Onu anlayan ve ona iyi davranan sadece Sebahat’tır. Sebahat anlattıkça, Sibel Ramo’nun geçmişine gider. Ramo’nun hiç anlatmadığı geçmişin kapıları Sibel’e açılır. Mahalledeki hazırlıkları fark eden Sibel, ailesi için endişelenir. Ramo’nun karşısına çıkan Sibel’in ondan tek bir isteği vardır. Artık sevdiklerinin zarar görmemesi…