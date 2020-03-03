Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Ramo 8. son bölüm izle)

Ramo dizisinin 8. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Ramo dizisinin son bölümünde;Ramo’nun yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, şimdi karşısındadır. Onu öldürmek için önünde hiçbir engel yoktur. Ramo uzun yıllar sabretmiş, planını ince ince işlemiş ve sonunda başarmıştır. Peki Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ramo son bölüm izleme ekranı.

Her hafta salı akşamı izleyicisiyle buluşan Ramo dizisinin 8. bölümü bu akşam yayınlandı. Sevilen dizi Ramo’nun son bölümünde; Çatışma sırasında Alpay’ın kardeşi vurularak ölmüştür. Deliye dönen Alpay, hiç vakit kaybetmeden karşı saldırıya başlar. Artık onun hedefinde sadece Ramo yoktur. Alpay her şeyini kaybetme uğruna büyük bir operasyona başlar. İşte Ramo 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

RAMO 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ramo’nun yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızdaki linkten izlenebilecek.

RAMO SON BÖLÜM FRAGMANI

RAMO 8. SON BÖLÜM İZLE

RAMO 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo’nun yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, şimdi karşısındadır. Onu öldürmek için önünde hiçbir engel yoktur. Ramo uzun yıllar sabretmiş, planını ince ince işlemiş ve sonunda başarmıştır. Süleyman’ı alır ve ikili bir yolculuğa çıkar. Çatışma sırasında Alpay’ın kardeşi vurularak ölmüştür. Deliye dönen Alpay, hiç vakit kaybetmeden karşı saldırıya başlar. Artık onun hedefinde sadece Ramo yoktur. Alpay her şeyini kaybetme uğruna büyük bir operasyona başlar. Yavuz ise savaş başlatan Ramo’nun artık yanında olmayacağını söyler. Ramo çok ileri gitmiştir ve artık bu savaşta yalnızdır. Ramo ise ilk olarak operasyonlar sırasında kurtaramadığı Fatoş’un peşine düşer. Sibel de Ramo’nun kardeşi Fatoş’a ulaşması için ona destek olur. Ramo’nun Fatoş’u kurtarmak için önünde tek bir yolu vardır. Bu yol zorlu da olsa, Ramo kardeşi için her şeyi feda etmeye hazırdır. Ancak Ramo ve Sibel’in Fatoş’u kurtarma planı beklenmedik bir hamle ile paramparça olur.