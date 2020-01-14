Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV’de ekranlara gelen Ramo’da aile, intikam ve aşk ekseninde gelişen olaylar ele alınıyor. Peki Ramo dizisi konusu ne? Ramo dizisinin oyuncuları kimler?

RAMO OYUNCULARI KİMLER

Ramo (Murat Yıldırım)

Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli fedakâr bir adam… Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir… Ve aşka!

YAVUZ (Yiğit Özşener)

İstanbul’daki babaların babası Cihangir Bey’in özel danışmanı, sağ kolu. Oldukça akıllı, ihtiyatlı bir adam… Adana’daki rekabet ortamı kızışıp, sevkiyatlar sekteye uğrayınca Adana’ya gönderilir. Ramo’yu ve ailesini daha yakından tanır ve onlarla arasında özel bir bağ oluşur. Ancak karanlık geçmişi ve hizmet ettiği adam peşini bir türlü bırakmayacaktır.

HASAN (İlker Aksum)

Ramo’nun abisi. Saf, temiz deli dolu bir adam… Hırslarından arınmış, karısıyla ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen bir adam… Ramo’yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan biri…

SİBEL (Esra Bilgiç)

Yer altı dünyasının patronu Cengiz’in kızı… Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur, güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir. Kim dost kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır. Aşk mı? Nefret mi?

FİDAN (İdil Fırat)

Ramo’nun halası. Sözü geçen, hakkaniyetli, akıllı ve bir o kadar renkli, eğlenceli bir kadın. İnanılmaz sezgileri ve zekasıyla, aile arasındaki dengeyi en iyi sağlayan kişi. Ramo’yla sarsılmaz bir bağ vardır aralarında. Öyle ki konuşmadan anlaşırlar. Anlaşamadığı tek mesele ise aşktır! Geçmişinde nice gönül işleri olan Fidan’ın, bu meselede diyeceği çok şey vardır… ve yaşayacağı!

FATOŞ (Cemre Baysel)

Ramo’nun kız kardeşi. Kalbindekini çekinmeden dile getiren, tutkulu, dobra ve cesur biri… Hayattaki en büyük arzusu sevdiği adamla evlenip mutlu bir hayat sürmek… Ama hayatın onun için acımasız planları vardır…

RAMO DİZİSİNİN KONUSU NE?

Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmanın ekrana geleceği Ramo, merak uyandıran hikayesiyle ekran yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.