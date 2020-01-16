Başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç’in yer aldığı Ramo isimli dizi Show TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizide haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ele alınıyor. İşte Ramo dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…

Ramo dizisi Adana’da çekiliyor. İlk bölümünden diziseverlerin ilgisini çekmeyi başaran dizinin çizeceği reyting grafiği merak konusu oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Yiğit Özşener ve İlke Aksum dizi isimler de yer alıyor. İşte Ramo dizisinin merak edilenleri…

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.

Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

İŞTE RAMO DİZİSİ OYUNCU KADROSU

RAMO (Murat Yıldırım)

Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli fedakâr bir adam… Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir… Ve aşka!

YAVUZ (Yiğit Özşener)

İstanbul’daki babaların babası Cihangir Bey’in özel danışmanı, sağ kolu. Oldukça akıllı, ihtiyatlı bir adam… Adana’daki rekabet ortamı kızışıp, sevkiyatlar sekteye uğrayınca Adana’ya gönderilir. Ramo’yu ve ailesini daha yakından tanır ve onlarla arasında özel bir bağ oluşur. Ancak karanlık geçmişi ve hizmet ettiği adam peşini bir türlü bırakmayacaktır.

HASAN (İlker Aksum)

Ramo’nun abisi. Saf, temiz deli dolu bir adam… Hırslarından arınmış, karısıyla ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen bir adam… Ramo’yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan biri…

SİBEL (Esra Bilgiç)

Yer altı dünyasının patronu Cengiz’in kızı… Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur, güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir. Kim dost kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır. Aşk mı? Nefret mi?

FİDAN (İdil Fırat)

Ramo’nun halası. Sözü geçen, hakkaniyetli, akıllı ve bir o kadar renkli, eğlenceli bir kadın. İnanılmaz sezgileri ve zekasıyla, aile arasındaki dengeyi en iyi sağlayan kişi. Ramo’yla sarsılmaz bir bağ vardır aralarında. Öyle ki konuşmadan anlaşırlar. Anlaşamadığı tek mesele ise aşktır! Geçmişinde nice gönül işleri olan Fidan’ın, bu meselede diyeceği çok şey vardır… ve yaşayacağı!

FATOŞ (Cemre Baysel)

Ramo’nun kız kardeşi. Kalbindekini çekinmeden dile getiren, tutkulu, dobra ve cesur biri… Hayattaki en büyük arzusu sevdiği adamla evlenip mutlu bir hayat sürmek… Ama hayatın onun için acımasız planları vardır…