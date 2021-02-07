Randevu sorunu için Ankara’da zirve

Almanya’daki Türklerin, konsolosluklarda işlem için randevu alamaması sorununda çözüme yaklaşıldı…

İlk olarak sözcü.com.tr’nin gündeme getirdiği konu Ankara’da en üst düzeyde görüşülmeye başladı. Bizzat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “düzeltmek için çalışalım” talimatı verdiği öğrenildi.

Yaşananların sadece 10 yıllık pasaportların bitmesiyle yaşanan yığılma olmadığı ve diğer servislerin de aksadığı belirtilirken bu nedenle birçok birimin harekete geçirildiği belirtildi.

PERSONEL UĞRAŞIYOR AMA…

Tek bir binayla, Türkiye’nin bir ili kadar nüfusa hizmet etmeye çalışan Frankfurt Başkonsolosluğu başta olmak üzere, personelin çabalarına rağmen, diğer konsolosluklarda da benzer sorunlar yaşandığı için, Ankara’da özel ekip oluşturulmuş durumda.

Halihazırda, pasaport süreleri bitenlere yine en erken Ağustos ayına randevu veriliyor. Noterlik işlemleri için 3-4 ay, nüfus için yine 5-6 ayı bulan sürede randevu alınabiliyor. Bu da, vatandaşın hem hak kaybına, hem maddi kayıplara uğramalarına neden oluyor.

RANDEVU SİSTEMİ DE BOZUK

İnternet üzerinden randevu almak isteyenler başka sorunlar da yaşıyor. Randevu için TC kimlik numarası giriliyor ancak sistem, kendiliğinden TC kimlik numarasının son rakamlarını değiştiriyor.

Ayrıca her işlem için yeni baştan bilgileri girmek gerektiği de kayıtlara geçti.

Frankfurt Başkonsolosluğu, geniş bölgeye baktığından, orada yığılma fazla ve bunu çözmek için Ankara’daki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da ayrıca çalışıyor. Ancak henüz bir çözüm geliştirilemedi ve halen Ağustos’tan önceye randevu alınamıyor.

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