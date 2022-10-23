‘Rant’ tepkisi gösterilen projeye bilirkişi olumsuz rapor verdi

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yapmayı planladığı ve mahkemelik olan kentsel dönüşüm projesi için tayin edilen bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. Mülk sahipleri ve vatandaşlar tarafından rant projesi olarak değerlendiren kentsel dönüşüm için bilirkişi heyeti, “İmar mevzuatı ve şehircilik ilkeleri planlama esaslarına aykırıdır” dedi.

İsmail AKDUMAN

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda uygulamayı planladığı, Site Cami sınırından Anıt Park çevresine kadar uzanan 4 hektarlık kentsel dönüşüm projesi, bölgede bulunan mülk sahipleri tarafından yargıya taşındı.

Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme, Belediye Kanunu’nda yer alan kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenecek bir yerin “en az 5, en fazla 500 hektar olması gerektiği ve etaplar halinde yapılabileceğine” dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan imar planlarının yasal koşullara uyup uymadığı, şehircilik ilkeleri ile kamu yararına uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiğine vurgu yaparak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

134 mülk sahibi de avukatları aracılığıyla belediyeye dilekçe vererek projeye itiraz etti. Ancak geçen yıl Eylül ayında yapılan meclis toplantısında vatandaşların itirazlarının görüşülmesi Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedildi.

BİLİRKİŞİ, ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI BULDU

Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından bölgede inceleme yapmak üzere görevlendirdiği bilir kişi heyeti raporunu tamamlayarak teslim etti.

Heyet raporunda, “Söz konusu kentsel dönüşüm proje alanı sahasının farklı kentsel dokulardan oluşturulması, alanın düzenlenmesine ilişkin proje hazırlanmaması, araştırma ve analiz çalışması yapılmaması, ulaşım durum analizi ve kentsel teknik alt yapı etki değerlendirmesi raporu ve analiz yapılmaması ile diğer gerekçeler kapsamında dava konusu 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile söz konusu plan değişikliklerinin kabulüne ilişkin Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarih ve 288 sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin 14.09.2021 tarih ve 2/379 sayılı kararının imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, aykırılık oluşturduğu görüş ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Davanın avukatlarından Ahmet Gürel mahkemenin rapor doğrultusunda karar vererek projeyi tamamen durdurmasını beklediklerini söyledi.

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