Raziye, eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü… Katilinin cezası belli oldu

Mersin’in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısı Raziye Oskay’ı uzaklaştırma kararına rağmen sokak ortasında tabancayla öldüren Barış Can Uçuk’a ağırlaştırılmış müebbet verildi. Mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Ali Ekber ŞEN

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Barış Can U. SEGBİS ile katılırken, ölen kızın annesi Fatma İsmet Oskay, babası Murat Oskay, kız kardeşi, taraf avukatları, Oskay ailesinin yakınları, kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Barış Can U., “Pişmanım keşke böyle olmasaydı” dedi. Baba Murat Oskay ile anne Fatma İsmet Oskay da kızını öldüren zanlının en ağır cezaya çarptırılmışını istedi.

SAVCI AYNI MÜTALAYI VERDİ

Duruşmada görüşü sorulan iddia makamı savcı, daha önce sanık için yaptığı “Ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasının tekrar etti. Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme, sanık Barış Can U, hakkında ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, zanlıya hiçbir indirim uygulamadı.

MERSİN BAROSU: EMSAL OLACAK BİR KARAR

Öte yandan duruşmaya katılan Mersin Barosu avukatları, karar sonrası basın açıklaması yaptı. Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, İstanbul Sözleşmesi davasının kazanılması için verdikleri mücadelenin önemine değinerek, “Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz devam edecektir. Adalet yerini buldu. Baro olarak, şiddete uğrayan her kadının yanında olacağız. Bu karar emsal olacak bir karardır” diye konuştu.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi’nde 10 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay’ın yolunu keserek barışma teklifinde bulunan Barış Can U.,genç kızın bu teklifi kabul etmemesi üzerine çıkan tartışma sonrası üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Raziye Oskay’a ateş etmişti.

Genç kız, ağır yaralandığı hastanede yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan zanlı ise polisin sıkı takibi sonucunda yakalanmıştı.

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