Real Madrid Başkanı Perez’in Arda Güler planı! Vinícius Júnior taktiği uygulanacak

Fenerbahçe ve Türk futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen Arda Güler, sarı-lacivertlilerdeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle geleceği hakkında tartışmalar yaşanan Arda Güler için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

21 MAÇTA OYNADI

Bu sezon 10’u Spor Toto Süper Lig olmak üzere 21 maçta görev alan Arda Güler, 3 kez gol sevinci yaşarken, 2 kez de asist yapmayı başardı. Yıldız solak, özellikle Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performansın yanı sıra oynadığı oyunla da Avrupa devlerinin ilgisini çekti.

ARDA GÜLER TALİMATI

Sarı-Lacivertliler için en büyük endişe, Arda Güler’in sözleşmesindeki özel madde. Buna göre 18 yaşındaki yıldız bu sezon 1500 dakika süre almazsa, 5 milyon Euro’ya serbest kalabilecek. Arda şu ana kadar 21 resmi müsabakada 630 dakika görev aldı. Ancak Fenerbahçe Yönetimi, bu tehlikeyi önlemek için harekete geçti. Genç yetenek ve ailesiyle yakın ilişki içinde olan başkan Ali Koç, yeni bir sözleşme teklifi hazırlanması için talimat verdi.

Geçen sezon 18 yaşını doldurmadığı için Arda Güler, 3 senelik kontratla profesyonel olmuştu. 18 yaşını dolduran başarılı oyuncuyla bu kez 5 yıllık sözleşme imzalanması ve serbest kalma bedelinin kaldırılması bekleniyor.

İSPANYOL BASINI DUYURDU

El Nacional’de yer alan habere göre kadrosunu güçlendirmek için yeni fırsatlar arayan Real Madrid’de Başkan Florentino Pérez, çalışmalara başladı. Santiago Bernabéu’ya yeni bir genç yetenek isteyen Perez, Fenerbahçe’den Arda Güler’i takibine aldı.

ARDA’YI YERE GÖĞE SIĞDIRAMADILAR

Haberde Arda Güler’in ‘Türk Messi’ lakabıyla anıldığının altı çizilirken 18 yaşındaki yeteneğin Türk futbolunun en büyük umutlarından biri olduğu ve şimdiden Milli Takım forması giydiği de belirtildi.

VINICIUS JR. TAKTİĞİ UYGULANACAK

Real Madrid’in Fede Valverde, Rodrygo ve Vinícius’u kadrosuna katarken izlediği transfer politikasını Arda Güler için de uygulamak istediği aktarılırken, genç yıldızın sözleşmesinde bin 500 dakikadan az oynadığı takdirde Fenerbahçe’den 5 milyon euroya ayrılabileceği bir madde bulunduğu ve Florentino Perez’in bu maddeden faydalanmak istediği ileri sürüldü.

MADRID’İN İŞİ ZOR

Ancak Real Madrid’in Arda Güler’i ikna etmesi kolay olmayacak, genç yıldızla ilgilenen birçok kulüp bulunuyor. Real Madrid’in yanı sıra Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal ve Sevilla Arda Güler’i yakından takip ediyor.

Bu sezon 21 maçta 630 dakika sahada kalan Arda Güler için Arsenal’in 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak durumu yakından takip ettiği de iddialar arasında yer aldı.