Real Madrid Manchester City karşısında 8 dakikada yıkıldı! Ronaldo’lu Juventus’a Lyon’dan büyük şok

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı Real Madrid Manchester City ve Olympique Lyon Juventus maçlarıyla devam etti. Gecenin merakla beklenen maçında Real Madrid, Macnhester City’yi konuk etti. Madrid deplasmanında 60’tan 78’e kadar 1-0 geride oynayan City, 78 ve 83’te bulduğu gollerle 2-1 öne geçti! 86’da Ramos kırmızı kart gördü ve Guardiola’nın öğrencileri avantajı elde etti!