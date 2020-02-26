Real Madrid Manchester City’ye 8 dakikada boyun eğdi, Ronaldo’lu Juventus, Lyon’da yıkıldı! | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı iki dev maçla devam etti. Kupanın en önemli favorileri arasında gösterilen Real Madrid, UEFA’dan FFP’yi ihlal ettiği için iki yıl men cezası alan Manchester City’yi ağırladı. Merakla beklenen maçta ne olduysa 78’den sonra oldu!

60’ta Real Madrid, Isco ile öne geçerken 78’de Gabriel Jesus skoru eşitledi, 83’te beyaz noktadan De Bruyne takımını 2-1 öne geçirdi. 86’da ise Sergio Ramos kırmızı kartla oyundan atıldı. 17 Mart’ta oynanacak rövanş öncesi City önemli bir avantaj elde etti.

Son 16’nın bir diğer kritik maçında ise Fransa’da Olympique Lyon, sahada Cristiano Ronaldo’nun önderliğiyle Devler Ligi’nde zaferi hedefleyen Juventus’u konuk etti. Juventus karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamlarken 31’de Tousart’ın golüyle ev sahibi Olympique Lyon eşleşmede önemli bir avantaj kazandı.

REAL MADRID 1-2 MANCHESTER CITY

KIRMIZI KART! Dk. 86: Sergio Ramos, Jesus’u ceza sahası dışında karşı karşıya kalmak üzereyken çekti ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Real için kabus gibi anlar!

PENALTI VE GOL! Dk. 83: 82’de Sterling ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı kararı çıktı, beyaz noktadan De Bruyne affetmedi! City 5 dakikada öne geçti!

GOL! Dk. 78: Gabriel Jesus skoru eşitlemeyi başardı! Maç başından bu yana fırsatlardan faydalanamayan City, sonunda skoru eşitlemeyi başardı.

GOL! Dk. 60: Real Madrid, City savunmasının hatasını affetmedi. Vinicius’un asistinde Isco ağları buldu ve skor 1-0 oldu.

Dk. 46: İkinci yarı başladı!

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi.

Dk. 45+2: City yine gole yaklaştı kornerde karambolde çıkan şutta Ramos ve Casemiro çizgide golü önledi.

Dk. 21: Gabriel Jesus bir anda savunma arkasına sarktı ve karşı karşıya kaldı, Jesus’un şutunda Courtois başarılı!

Dk. 1: Maç başladı!

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus pic.twitter.com/c0f55AhnfX — SKOR (@SozcuSkor) February 26, 2020

O. LYON 1-0 JUVENTUS

Dk. 46: İkinci yarı başladı!

Dk. 45+3: İlk yarı sona erdi.

GOL! Dk. 31: Tousart ile Olympique Lyon 1-0 öne geçmeyi başardı. Gol esnasında De Ligt geçirdiği sakatlık nedeniyle kenarda tedavi ediliyordu.

Dk. 21: Ekambi ile Lyon gole yaklaştı. Ekambi’nin ön direkte yaptığı şık vuruş direkten döndü!

Dk. 1: Maç başladı!

O. LYON: Lopes, Marçal, Marcelo, Denayer, Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Dembele

JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Dybala, C. Ronaldo