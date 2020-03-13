Rebul’dan kolonya açıklaması!

Yazan:
Alaturka Online
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Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 125 yıldır, “Türkiye’de Kolonyanın Adı” olarak çok özel ürünlerimiz ile müşterilerimizin hayatlarına ferahlık ve keyif katmayı amaçlıyoruz.

* Dünyanın içinden geçtiği zorlu süreçte, küresel sağlık sorunun ülkemize de yansıdığı bu hassas günlerde bulunduğu topluma sorumlu ve duyarlı bir marka olarak ürünlerimizin satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik / artış yapmadığımız belirtmek isteriz.

* Ürünlerimizin tavsiye edilen fiyat üzerinden satışı devam etmektedir.

* Bunun dışında şirketimizden bağımsız olarak gerçekleşen toplu alımlar ve bu alımların perakende piyasasına yansıma noktasında ise serbest piyasa şartları gereği ürün fiyatına müdahale etmemiz kanunen mümkün değildir.

* Stoklarımızı sizlerden gelen yoğun talepler doğrultusunda sürekli güncellemekte ve elimizden geldiğince tüm tüketici taleplerine cevap vermeye çalışmaktayız.

* 125 yıldır olduğu gibi bu süreçte de daima müşterilerimizin yanında olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine önemle arz ederiz.

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