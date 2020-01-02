Recep İvedik 1 konusu ve oyuncuları… Recep İvedik 1 nerede çekildi?

Recep İvedik serisinin ilk filmi akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Maceranın başlangıcı olan filmde Recep İvedik, bulduğu cüzdanı sahibine teslime etmek için Antalya’ya kadar gider ve olaylar başlar. Peki Recep İvedik 1 nerede çekildi? Recep İvedik konusu ne, oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 1 KONUSU

Filmde adamın biri yolda cüzdanını düşürür, başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini fark eder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya’ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey’e teslim eder. Tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel’in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik’in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel’e kendini beğendirmek.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI

Yönetmenliğini Togan Gökbakar üstlenirken, Şahan Gökbakar, Hakan Bilgin, Fatma Topbaş, Tuluğ Çizgen, Nedim Doğan, Hakan Aydın, İsmail Hakkı ve Volkan Cal gibi isimler filmde rol aldı.

RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep’in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Nashira Resort&Spa’da gerçekleştirilmiştir. Otel Antalya Manavgat’ta Titreyengöl mevkiinde bulunuyor.