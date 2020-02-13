Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4 filminin konusu ve oyuncuları kimler?

Yönetmenliği ve senaristliği Togan Gökbakar’ın yaptığı Recep İvedik filmi bu akşam televizyonda ekran gelecek. Peki Recep İvedik 4 nerede çekildi? Oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Recep İvedik 4 hakkında merak edilenler…

Mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapan Recep İvedik, küçüklüğünden beri futbol oynadığı mahallesinin tek bol alanı olan arsayı kullanmaktadırlar. Bu arsanın müteahhite satıldığını öğrenen Recep İvedik’in arsayı satın almaya çalışırken başından geçenleri anlatan Recep İvedik 4 filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanın neresi olduğu haberimizde.

RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 4 filmi Maldivler’de çekildi. Film aslında önce Kilyos’ta çekilecekti. Daha sonra aldıkları kararla Maldivler’de çekildi. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler’de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma yapıldı.

FİLMİN KONUSU

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir.

Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almaya karar verir. Bulduğu yöntemlerle (Kahve ahalisinden para toplamak, Bankadan İhtiyaç Kredisi çekmeye çalışmak, Böbreğini ve diğer organlarını satmaya çalışmak) arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulan Recep’i maldivlerde zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir.

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol

İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz Halil İbrahim

Barış Bulut Taylan

Ece İncebay Aslıhan

Ekrem Aral Tuna Arif

Aziz Karakaya Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler Simge

Serkan Sağdıç Burak

Caner Tanrıverdi Cenk

Gülşah Yanaş Gaye

Halil İbrahim Yılmaz Necati