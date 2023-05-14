Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? 2023 Seçim sonuçları

14 Mayıs seçim sonrası veriler gelmeye başlarken AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oylar, il il oy oranları Sözcü Haber Sitesi’nde!

Recep Tayyip Erdoğan Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

Sinan Oğan kaç oy aldı?

Muharrem İnce kaç oy aldı?

Süreç nasıl başladı?

Recep Tayyip Erdoğan, 2014 ve 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ve her iki seçimde de seçimi kazanarak cumhurbaşkanı seçildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Haziran 2022 tarihinde partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda 2023’teki seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması kararını aldı ve karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak başvurusu, AK Parti ve MHP’li yöneticiler tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan’nın vaatleri

AKP tarafından hazırlanan seçim beyannamesi 481 sayfadan ve 6 kısımdan oluşuyor.

Afetlere karşı risk ve kriz yönetimi: “Dirençli toplum, dirençli şehirler” vurgusu yapılan beyannamede, Türkiye Yüzyılı’nın, afetlere karşı dirençli toplum ve dirençli şehirlerin yüzyılı olacağı belirtildi.

Topluma yeni fırsatlar sunulacak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ve DAP (Doğu Anadolu Projesi) bölge kalkınma idarelerinin ve kalkınma ajanslarının katılımıyla oluşturulacak bir programın uygulamaya konulacağı aktarıldı.

Sağlam toplumsal yapı: Beyannamenin, “Sağlam Toplumsal Yapı” başlıklı bölümünde değerler, eğitim, sağlık, aile, kadın, çocuk, şehit yakınları ve gaziler, engelliler, yaşlılar, çalışma hayatı, gençlik ve spor ile kültür ve sanat alanında yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Aile destek sistemi: Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmamak. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçirilecek. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatılacak.

Evlenenlere kredi: Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

Maaş zammı: Memurların, işçilerin ve emeklilerin aylıklarına 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun üzerinde en az büyüme oranında refah payı artışı verilecek.

Kanal İstanbul: İstanbul – Ankara arasında saatte 400 kilometre hıza çıkabilen Süper Hızlı Tren açılışının 2028 yılında yapılacağı belirtilen beyannamede, “İstanbul Boğazı’nda yaşanan gemi trafiğinin azaltılması ve ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklı gücünün daha artması ve İstanbul Boğazı’ndaki seyir emniyetinin sağlanması amacıyla hayata geçireceğimiz Kanal İstanbul Projesi’nin bağlantı yollarına ve altyapı çalışmalarına hızla başlayacağız.” denildi.